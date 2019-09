Lors de la réception (Photo: VNA)



Hanoi, 5 septembre (VNA) - Le Vietnam encourage les entreprises de la République de Corée à investir dans des parcs industriels spécialisés destinés aux entreprises sud-coréennes et aux petites et moyennes entreprises vietnamiennes.



C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors d’une rencontre avec le président de la Fédération sud-coréenne des petites et moyennes entreprises (KBIZ), Kim Ki-mun, à Hanoi le 5 septembre.



Il a demandé à la KBIZ de collaborer avec le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et avec les localités concernées pour sélectionner les sites et les méthodes de mise en œuvre de tels projets.



Le vice-Premier ministre a également proposé que le KBIZ aide le Vietnam à améliorer les compétences des travailleurs locaux.



Il a déclaré que la République de Corée était l'un des plus gros investisseur étranger au Vietnam avec un capital social total de 65 milliards d’USD. Les échanges bilatéraux ont atteint 64 milliards d’USD en 2018 et devraient atteindre 100 milliards d’USD d'ici 2020, a-t-il noté.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a informé que le Politburo du Parti communiste du Vietnam avait publié la résolution 50-NQ/TW définissant les orientations pour améliorer le système institutionnel du pays et les politiques visant à accroître la qualité de la coopération en matière d'investissements étrangers d'ici 2030. Il a ajouté que le gouvernement disposera d'un plan d'action pour mettre en œuvre la résolution pour les 10 prochaines années.



Le gouvernement continuera d'attirer les investissements étrangers et offrira des mécanismes d'incitation élevés aux projets utilisant des technologies modernes et respectueuses de l'environnement, ainsi que des investisseurs ayant de bonnes compétences en gestion et prêts à se connecter avec des entreprises nationales, a-t-il révélé.



Il a ajouté que le gouvernement soumettrait la nouvelle loi sur l’investissement à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session en octobre 2019, qui viserait à améliorer les politiques visant à attirer les investissements étrangers directs, à protéger les investissements, à renforcer la gestion de l’État, à promouvoir les investissements étrangers et l’intégration internationale.



Kim Ki-mun a déclaré que le gouvernement sud-coréen est en train de construire des parcs industriels dans d'autres pays sur la base de sa nouvelle politique du Sud.



Outre le Myanmar, le Vietnam est une destination que les entreprises sud-coréennes souhaitent investir dans la construction de tels parcs industriels, a-t-il déclaré.



Notant que quelque 47 000 travailleurs vietnamiens travaillent en République de Corée, M. Kim a déclaré que les travailleurs vietnamiens devaient encore améliorer leurs compétences. Il a également demandé au gouvernement vietnamien d'assouplir les règles relatives aux heures supplémentaires pour répondre aux besoins et aux intérêts des employeurs et des travailleurs.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a déclaré que le gouvernement vietnamien avait proposé à l'Assemblée nationale d'envisager de prolonger les heures de travail supplémentaires pour certaines industries telles que le textile-habillement, les chaussures et la transformation de produits agricoles saisonniers, ainsi que de relever l'âge de la retraite des employés hommes et femmes. -VNA