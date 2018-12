Photo : VOV

Quang Ninh (VNA) - Les Championnats d’Asie juniors élargis de xiangqi - Vietnam 2018, qui ont eu lieu du 15 au 20 décembre dans la province de Quang Ninh (Nord), se sont terminés par une grande surprise créée par les joueurs du pays hôte.



Organisé par la Fédération de xiangqi du Vietnam en coordination avec le Service de la Culture et des Sports de la province de Quang Ninh, l'événement de quatre jours a vu la participation de 120 joueurs de six pays et territoires,



Remportant 17 des 30 médailles d'or du tournoi, le Vietnam a dépassé la Chine pour occuper le premier rang du classement par nations.



Parmi les joueurs vietnamiens, Hoang Nhat Minh a remporté toutes les trois médailles d’or chez les moins de 8 ans; Phan Huy Hoang a décroché deux médailles d'or chez les moins de 10 ans. Et Phan Nguyen Cong Minh a battu son adversaire chinois Hua Chen Hao pour empocher une médaille d’or chez les moins de 14 ans. Il s’agissait de la première fois qu’un Vietnamien a dépassé un joueur en provenance de Chine – une puissance en xiangqi, dans cette catégorie d’âge.



Chez les filles, Dinh Tran Thanh Lam s’est adjugée les trois médailles d'or chez les moins de 10 ans, et deux médailles d’or des moins de 20 ans sont revenues à Kieu Bich Thuy.



Le xiangqi ("co tuong" en vietnamien) est un jeu très populaire dans les pays asiatiques. Il symbolise l'affrontement de deux armées et la victoire s'obtient par mat du roi adverse. Il se joue sur un tableau rectangulaire de neuf lignes verticales sur 10 lignes horizontales, avec 16 pièces par joueur qui sont placées aux intersections des lignes. Les deux camps sont le rouge (ou blanc) et le noir (ou bleu). Une "rivière", qui limite les déplacements autorisés de certaines pièces, sépare les deux camps. -VNA