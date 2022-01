Un projet de la centrale éolienne dans la province de Bac Lieu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En 2021, la capacité totale installée des sources d’électricité au Vietnam a atteint 76.620 MW, en hausse de près de 7.500 MW par rapport à 2021, a annoncé Tran Dinh Nhan, directeur général du groupe Electricité du Vietnam (EVN).

Parmi ce chiffre, la capacité totale d’énergies renouvelables (électricités éolienne et solaire) était estimée à 20.670 MW, représentant une augmentation de 3.420 MW sur un an et occupant 27% du total. Avec ces résultats, le Vietnam est monté en tête de l'ASEAN en termes de capacité totale des sources d’électricité.

L’an dernier, la capacité totale de production et d’importation d’électricité a atteint 256,7 milliards de kWh, en hausse de 3,9% par rapport à 2020, dont celle de l’EVN estimée à 246,21 milliards de kWh (+3,25%), a fait savoir Tran Dinh Nhan, lors d’une conférence pour faire le bilan des travaux de l’EVN en 2021, tenue le 14 janvier.

En 2022, le groupe EVN accélérera des formalités d’investissement et mobilisera des fonds pour ses cinq projets clés que sont le projet de centrale hydroélectrique élargie de Tri An, les centrales thermiques Dung Quat I et III, les centrales thermiques Ô Môn III et Quang Trach II. Le groupe se focalisera également sur l’élargissement des centrales hydroélectriques Hoa Binh et Ialy, et la centrale thermique Quang Trach I.

En même temps, EVN mettra en chantier et mettra en service des centrales éoliennes Phuoc Thai 2, Phuoc Thai 3. Le groupe s’efforcera de mettre en chantier le projet de la centrale thermique Ô Môn IV. –VNA