Hanoi (VNA) – Selon Vietnam-Briefing, le choix du Vietnam par Samsung pour la production de semi-conducteurs témoigne du potentiel du Vietnam en tant que centre de fabrication.

Dans une usine de Samsung au Vietnam. Photo : baodautu.vn



Récemment, de nombreuses sociétés comme Intel et Samsung ont pris des mesures pour accroître leurs investissements dans la recherche et la production de puces et de semi-conducteurs au Vietnam.

La stabilité politique, un environnement d’investissement favorable et la cohérence des politiques ont aidé le Vietnam à s’impliquer de plus en plus dans les chaînes de valeur mondiales.

C’est aussi l’avis de nombreux experts et de la presse internationale ces derniers temps.

De nombreux journaux internationaux ont récemment rapporté que le géant américain des puces Synopsys formerait des ingénieurs à la conception de circuits et soutiendrait la création d’un centre de conception de puces semi-conductrices au Vietnam.

Dans le contexte de la course technologique en cours entre les États-Unis et la Chine, de nombreuses entreprises de haute technologie réorientent leurs investissements vers le Vietnam pour rééquilibrer leurs opérations.

Le principal avantage du Vietnam est sa structure démographique favorable, avec des coûts de main-d’œuvre relativement bas.

Le Vietnam dispose également d’un gouvernement très ouvert et qui facilite le commerce extérieur et les investissements, d’un écosystème d’affaires en constante croissance, prêt à apprendre et à s’améliorer.

Le vaste réseau d’accords de libre-échange facilite également l’accès des investisseurs aux marchés d’autres pays, a déclaré Fillippo. Botorletti, directeur du Bureau de Dezan Shira au Vietnam.

« Le fait que le Vietnam apparaisse dans les options de considération des grandes entreprises technologiques est une bonne chose. En conséquence, les exportations du secteur des IDE augmenteront et ne se contenteront pas de s’arrêter aux chiffres actuels, qui sont déjà impressionnants », a déclaré Philipp Rosler, ancien directeur du Forum économique mondial.

Malgré les perspectives positives, les experts recommandent au Vietnam de renforcer l’industrie nationale de soutien, ainsi que d’étendre la politique visant à attirer les entreprises de taille moyenne dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Selon de nombreux experts, le Vietnam a besoin d’une stratégie à moyen et long terme pour évoluer vers l’autosuffisance dans la technologie des puces à semi-conducteurs, attirer un grand nombre d’entreprises technologiques pour augmenter les investissements directs, établir ou agrandir des centres de recherche et fabriquer des équipements technologiques directement au Vietnam. – NDEL/VNA