Hanoï, 25 octobre (VNA) - Le Vietnam a été choisi aux World Travel Awards 2021 comme la principale destination touristique d'Asie.

L'ancienne ville de Hôi An dans la province de Quang Nam (Centre). Photo : VNA

Pour remporter ce titre, la nation indochinoise a dépassé d'autres pays tels que la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, l'Inde, la République de Corée et le Sri Lanka. World Travel Awards décrit le Vietnam comme « un pays qui a surmonté des difficultés » pour devenir une destination de premier ordre en Asie. De plus, le Vietnam est considéré comme une destination touristique durable sur ce continent.

La baie d'Ha Long dans la province de Quang Ninh. Photo : VNA

Parmi les autres sites vietnamiens récompensés par les World Travel Awards, citons la baie d'Ha Long dans la province de Quang Ninh avec la distinction de meilleur site de voyage en Asie, l'ancienne ville de Hôi An dans la province de Quang Nam en tant que première destination urbaine culturelle d'Asie et le parc national de Cuc Phuong dans la province de Ninh Binh en tant que premier parc national d'Asie.

Le parc national de Cuc Phuong dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA

Créés en 1993, les World Travel Awards sont considérés comme les Oscars de l'industrie du tourisme. Le concours récompense chaque année les destinations les plus remarquables et les prestataires de services de voyage de la plus haute qualité.

En 2019 et 2020, le Vietnam s'est imposé dans les catégories de patrimoine, de culture et d'arts culinaires.- VNA