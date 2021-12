Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’achever rapidement le programme global de prévention et de contrôle du COVID-19, y compris le plan de vaccination pour les enfants âgés de cinq à 11 ans.

Pham Minh Chinh a demandé de concevoir un plan détaillé concernant la quantité, les types, l'âge, le temps d'injection, les doses de rappel et la feuille de route de socialisation de la vaccination COVID-19.

Selon une annonce du Bureau gouvernemental du 8 décembre sur la conclusion du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion sur les vaccins, les médicaments de traitement du COVID-19, le Comité des affaires du Parti du ministère de la Santé doit accélérer l'élaboration d'un plan de vaccination pour les enfants âgés de cinq et 11 ans (première et deuxième doses) à soumettre au Bureau politique.

En outre, le ministère de la Santé devra examiner attentivement et proposer des plans d’achat de vaccin en 2022, élaborer un plan détaillé sur la feuille de route, la quantité, les types et l'âge de vaccination pour 2022. Jusqu'au 15 décembre, 100 % de la deuxième dose doit être complétée pour les personnes de plus de 18 ans.

La livraison des vaccins doit garantir l'injection de la troisième dose pour tous les résidents de plus de 18 ans, en mettant l'accent sur les plus de 50 ans et les personnes en première ligne de la lutte contre le COVID-19. Ce plan recommande aussi la 3e dose de vaccin pour les enfants de 12 à 18 ans.

Après deux mois de mise en œuvre de la résolution gouvernementale sur l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, publiée le 11 octobre, la situation est sous contrôle.-VNA