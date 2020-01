Hanoi (VNA) – Outre le célèbre «pont d’Or», certains ponts uniques au Vietnam sont aussi loués sur les médias internationaux.



Pont d’Or (Da Nang)

Situé à 1.400 m d’altitude, le pont d’Or est soutenu par des mains géantes et moussues dans un paysage brumeux de la montagne Ba Na. Dès les premiers jours de son ouverture, le célèbre pont de la ville de Da Nang a immédiatement attiré les foules.



Le pont d’Or apparaît constamment dans les médias internationaux, les journaux prestigieux et les sites web spécialisés en architecture et design. Le quotidien britannique The Guardian l’a classé parmi les ponts piétonniers les plus impressionnants au monde. Le pont d’Or fait également partie des 100 destinations les plus merveilleuses au monde en 2018, selon le Time Magazine Etats-Unis)...



Pont-pagode japonais (Quang Nam)



Le pont-pagode a été construit à Hoi An au 16e siècle dans le style architectural japonais. Le célèbre site de voyage Lonely Planet a présenté ce joli petit pont comme un symbole de Hoi An. Un voyage à Hoi An serait incomplet sans une visite de ce monument emblématique vieux de plusieurs centaines d’années.



Le 16 juillet dernier, l’image du pont-pagode est apparue sur la page d’accueil vietnamienne de Google, juste après que Hoi An ait été élue "meilleure ville du monde en 2019".



Pont Nhat Tan (Hanoi)

Sur le site de design et d’architecture Inhabitat, l’article sur le pont Nhat Tan est intitulé "Le plus long pont à haubans au Vietnam rayonnant de 16,7 millions de couleurs". Ce magnifique pont sur la fleuve Rouge, reliant la ville à l’aéroport international de Noi Bai, possède 5 tours colorés représentant les 5 portes du centre-ville. En plus d’être un nouveau symbole de la capitale moderne, le pont Nhat Tan représente également la forte amitié Vietnam-Japon.



Dans une publication mise à jour sur les réseaux sociaux au moment de l’arrivée du président américain Donald Trump à Hanoi pour le Sommet américano - nord-coréen en 2019, il y avait 4 photos du pont Nhat Tan avec des couleurs harmonieuses et accrocheuses. De nombreux Américains ont loué cet impressionnant ouvrage.



Pont du Dragon (Da Nang)



Ouvert en 2013, le pont du Dragon enjambe la rivière Han, avec une longueur de 666 m, une largeur de 37,5 m et 6 voies. Conçu comme un dragon majestueux, le pont est capable de cracher du feu et de pulvériser de l’eau. Les visiteurs sont toujours ravis d’admirer ce merveilleux spectacle, qui commence à 21h00 tous les samedis et dimanches.



En 2014 le pont du Dragon a été honoré par le Council of American Engineering Companies (ACEC) avec le prix Engineering Excellence Award (EEA). L’EEA est un prix de classe mondiale, surnommé les "Oscars de l’ingénierie". – CPV/VNA