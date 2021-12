Lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait s'efforcer d'exploiter le marché halal potentiel compte tenu de son emplacement dans les régions de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud et du Pacifique Sud, qui abrite 860 millions de musulmans, représentant 66% de la population musulmane totale dans le monde.

C'est ce qu'a déclaré Nguyen Quoc Dung, vice-ministre des Affaires étrangères lors d'une conférence sur les exportations vers le marché Halal tenue le 20 décembre.

Même sur le marché intérieur, la demande de produits halal augmente également, car le nombre de musulmans venant au Vietnam pour voyager, travailler et étudier est en hausse, selon lui.



Cependant, seulement une cinquantaine d'entreprises vietnamiennes obtiennent des certificats halal chaque année. Actuellement, le Vietnam a environ 20 articles exportés vers le marché Halal, un nombre très faible par rapport au potentiel, a-t-il déclaré Dung, ajoutant que jusqu'à 40% des localités vietnamiennes n'ont pas de produits certifiés Halal.



Phung Duc Tien, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que 50% des produits agricoles vietnamiens tels que le riz, les légumes, le thé, le café, la noix de cajou et le poivre sont considérés comme très adaptés au marché halal.



Cependant, les entreprises sont confrontées à de nombreuses difficultés pour exploiter ce marché en raison des différences de culture d'entreprise, des goûts des consommateurs et en particulier de la certification Halal.



Samina Naz, l'ambassadrice du Bangladesh au Vietnam, a déclaré que le Bangladesh est un grand marché à fort potentiel. L'ambassadeur souhaitait que la communauté d'affaires bangladaise au Vietnam participe à la production et à la fourniture de nourriture au Bangladesh. En outre, les investisseurs vietnamiens peuvent se rendre au Bangladesh pour investir dans l'élevage de bétail.



Tran Viet Thai, ambassadeur du Vietnam en Malaisie, a déclaré que le nombre de produits agricoles vietnamiens exportés vers la Malaisie est encore limité. Selon lui, des stratégies à long terme sont nécessaires pour pénétrer le marché halal. -VNA