Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 2e Conférence sur l'énergie éolienne au Vietnam, l'Association mondiale de l'énergie éolienne (GWEC) en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), les ambassades du Danemark et d'Irlande a organisé mercredi à Hanoï une conférence sur l'énergie éolienne offshore.

Selon le directeur adjoint du Département de l' électricité et des énergies du ministère de l'Industrie et du Commerce Do Hong Quan, pour répondre aux besoins croissants en énergie, le Vietnam est en train de faire face à de nombreux défis dans l'approvisionnement en électricité. L'exploitation et l'utilisation des énergies renouvelables revêtent une signification importante, contribuant à la protection de l'environnement et à la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement vietnamien sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

Cette conférence avait pour but de partager des informations et de mettre à jour les technologies les plus avancées dans l'énergie éolienne offshore dans le monde, de donner des analyses sur les défis auxquels le Vietnam doit faire face en ce domaine, et de recommander des politiques convenables au développement durable des énergies renouvelables dans l'avenir.

À la fin de 2018, la capacité éolienne totale au Vietnam a atteint environ 228 MW, un très petit nombre comparé à d'autres marchés développés dans le monde.

En termes de potentiel éolien, l'Asie du Sud-Est en général et le Vietnam en particulier ont un bon potentiel avec une vitesse de vent d'environ 6,5 à 7,5 m par seconde et une hauteur minimum de turbine de 120 m pour l'utilisation. -VNA