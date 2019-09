Le 28e round de négociations du RCEP s’est ouvert à Da Nang, n présence des représentants des dix pays membres de l’ASEAN et des six pays partenaires.

La Banque asiatique de développement a estimé que l’économie vietnamienne devrait maintenir une croissance saine en 2019 et 2020, respectivement de 6,8% et 6,7%.

Plus de 500 délégués de 28 pays et territoires participent depuis le 27 septembre à Udon Thani à la Conférence internationale élargie sur la promotion du commerce entre le Vietnam et la Thaïlande.