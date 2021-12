Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a fait part jeudi 9 décembre de son soutien à la reprise des vols commerciaux réguliers, le qualifiant d’une demande pragmatique dans la nouvelle normalité.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh lors de la réunion. Photo : mt.gov.vn

Présidant une réunion pour examiner une proposition du ministère des Transports sur la réouverture des vols commerciaux à partir du 15 décembre 2021, le dirigeant a exhorté les autorités à renforcer l’information sur ce plan.



Il a demandé à publier un logiciel de déclaration médicale généralement applicable aux voyages aériens afin de faciliter le contrôle de l’épidémie de Covid-19 et le processus de déclaration de santé des passagers.



Dans le plan, le ministère des Transports a proposé que la reprise des vols commerciaux réguliers se fasse en deux phases pilotes.



La première phase qui débutera le 15 décembre 2021 rouvrira les vols entre le Vietnam et Pékin (Chine), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée) et Taipei-Taiwan (Chine), Bangkok (Thaïlande), Singapour, Vientiane (Laos), Phnom Penh (Cambodge), et San Francisco ou Los Angeles (États-Unis).

Les destinations proposées sont des marchés avec les relations de coopération politique et économique importantes avec le Vietnam. Photo : VNA

D’une durée de deux semaines, la première phase verra quatre vols par semaine sur chaque route dans chaque direction, qui devraient transporter 28.000 personnes au Vietnam.



Les aéroports internationaux autorisés à fonctionner pendant cette période seraient Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville et Nôi Bai à Hanoi.



La deuxième phase, d’une durée d’un mois, débutera en janvier prochain, ajoutant des vols sur des routes reliant le Vietnam à Kuala Lumpur (Malaisie), Hong Kong, Paris (France), Francfort (Allemagne), Sydney (Australie) et Moscou (Russie).



La fréquence des vols sera portée à sept sur chaque itinéraire dans chaque direction, avec environ 160.000 personnes attendues au Vietnam.



Outre les aéroports internationaux de Nôi Bài et Tân Son Nhât, d’autres aéroports autorisés à fonctionner pendant cette période seraient Dà Nang, Cam Ranh, Phu Quôc et Vân Dôn. – VNA