Hanoi (VNA) - Le Vietnam devrait attirer 36 à 38 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en 2023 contre près de 22,4 milliards de dollars en 2022, a prévu l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI).

La République de Corée, le Japon et Taïwan (Chine) sont les principales sources d’investissement étranger du Vietnam. Photo: VNA

Le directeur adjoint de l’Agence de l’investissement étranger, Do Van Su, a déclaré que le décaissement des investissements étrangers cette année devrait atteindre 22 à 23 milliards de dollars.

Le responsable a reconnu que l’ouverture de l’économie chinoise pourrait affecter l’attraction des investissements étrangers du Vietnam, ajoutant que la Chine restait la principale destination d’investissement dans la région, donc lors de son ouverture, les capitaux afflueront vers ce marché tandis que ceux vers le Vietnam et d’autres économies de la région seront limités.

Au contraire, le mouvement des capitaux d’investissement de la République de Corée (RoK), du Japon et de Taïwan (Chine) s’intensifiera. Ce changement sera accéléré jusqu’en 2025, et le Vietnam sera une destination d’investissement privilégiée pour les investisseurs, a-t-il ajouté.

Actuellement, la République de Corée, le Japon et Taïwan (Chine) sont les principales sources d’investissement étranger du Vietnam et ils ont constamment augmenté leurs investissements dans les pays d’Asie du Sud-Est.

Selon l’Agence de l’investissement étranger, les facteurs essentiels pour que les IDE continuent de prospérer en 2023 comprennent les résultats de la croissance économique en 2022 et les efforts incessants des autorités pour améliorer l’environnement d’investissement des entreprises, créer la confiance avec les investisseurs et exploiter efficacement les avantages des accords de libre-échange.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que le Vietnam a adopté une approche sélective pour attirer les flux d’investissements étrangers, ce qui contribuera à la mise en œuvre par le pays de la stratégie de développement durable.

La priorité sera donnée aux projets utilisant des technologies nouvelles et vertes, à haute valeur ajoutée, une gouvernance d’entreprise moderne et des effets d’entraînement élevés, garantissant le transfert de technologie et étant intégrés aux chaînes d’approvisionnement et de production mondiales, a-t-il indiqué.

Un coin de Hanoi. Photo: VNA

Pour attirer davantage d’investissements étrangers, il a souligné l’importance de développer l’innovation et les centres financiers aux niveaux régional et international, créant une force motrice pour le développement socio-économique dans la période à venir, ajoutant que la stabilisation de la macro-économie, l’amélioration des infrastructures et la qualité des ressources humaines seront également nécessaires.

Jusqu’à présent, le Vietnam a vu de bons signes dans l’attraction des investissements étrangers puisque près de 900 millions de dollars d’IDE ont été enregistrés dans la province de Bac Giang (Nord).

Le 7 janvier, le groupe chinois Yadea a annoncé qu’il investirait 100 millions de dollars dans une usine de fabrication et d’assemblage de motos électriques d’une capacité prévue d’environ 2 millions de véhicules par an dans le parc industriel de Tan Hung, dans la province. D’une superficie de 23,2 ha, le projet sera mis en œuvre au deuxième trimestre 2023.

Plus tôt le 2 janvier, la province de Bac Giang a accordé un certificat d’investissement à Ingrasys Pte Ltd de Singapour, l’investisseur du projet d’usine de technologie de précision Fulian a signé un protocole d’accord avec l’investisseur chinois Hainan Longi Green Energy Technology Co Ltd sur un projet de production de panneaux solaires.

Les deux projets seront menés à partir du premier trimestre 2023, avec un capital social combiné d’environ 761 millions de dollars.

Les investissements étrangers au Vietnam sont restés un point positif dans le panorama économique du pays en 2022, malgré une baisse de valeur d’une année sur l’autre, grâce à ses décaissements atteignant un sommet en cinq ans.

Les données du MPI ont montré qu’au 20 décembre, il y avait 2 036 projets d’IDE nouvellement enregistrés d’une valeur de 12,45 milliards de dollars, en hausse de 17,1% sur un an en quantité, mais en baisse de 18,4% en valeur.

Par ailleurs, 1.107 projets ont vu leur capital relever pour un montant total de 10,12 milliards de dollars, en hausse respectivement de 12,4% et 12,2% en glissement annuel.

Les apports en capital et les achats d’actions (investissements indirects étrangers ou FII) se sont élevés à 5,15 milliards de dollars, en baisse de 25,2%. Ce chiffre a porté le total des investissements étrangers dans le pays en 2022 à 27,7 milliards de dollars.

Parallèlement, les décaissements d’IDE en 2022 ont atteint près de 22,4 milliards de dollars, en hausse de 13,5 % sur un an, ce qui en fait le montant le plus élevé des cinq dernières années, a rapporté l’Office général des statistiques (GSO).



À la fin de l’année dernière, le pays recensait 36.278 projets valides avec un capital social total d’environ 438,7 milliards de dollars. Le capital réalisé cumulé des projets d’investissement étrangers a dépassé 274 milliards de dollars, soit 62,5% du capital d’investissement total valide enregistré.



Les investisseurs étrangers ont versé des fonds dans 19 des 21 secteurs du système national de classification économique, parmi lesquels l’industrie de transformation et de fabrication a maintenu son avance en termes d’attraction d’IDE avec un investissement combiné de plus de 16,8 milliards de dollars, représentant 60,6% du stock d’IDE.



Parmi les 108 nations et territoires investissant au Vietnam, Singapour s’est classée première avec 6,46 milliards de dollars, suivie par la République de Corée et le Japon. – VNA