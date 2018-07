Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Selon le plan approuvé par le gouvernement, le Vietnam doit achever l'actionnarisation de 85 entreprises publiques en 2018, mais depuis le début de l’année, seulement 19 ont été actionnarisées.



L'information a été annoncée lors d'une réunion tenue le 25 juillet au siège du gouvernement et présidée par le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê. La réunion a passé en revue l'actionnarisation des entreprises d'État, le retrait des fonds étatiques et la restructuration des entreprises publiques au premier semestre de cette année et a présenté des projets pour le second semestre de cette année.



Au cours du premier semestre de l’année, les plans d'actionnarisation de 19 entreprises publiques ont été approuvés par le gouvernement, totalisant un capital de plus de 40.000 milliards de dôngs, dont 23.000 milliards de dôngs appartiennent à l'État.



En même temps, les recettes totales provenant de l'actionnarisation et du retrait des fonds étatiques ont été estimées à plus de 28.000 milliards de dôngs.



Cependant, les participants ont déclaré que l’actionnarisation et le retrait des fonds étatiques des entreprises publiques étaient trop lents par rapport au plan établi.

Prenant la parole lors de la réunion, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a demandé aux ministères, secteurs, localités et entreprises d'État de tout mettre en œuvre pour accélérer l'actionnarisation des entreprises publiques afin d'atteindre les objectifs approuvés par le gouvernement, tout en supprimant tous les obstacles au processus de l’actionnarisation des entreprises d'État. -VNA