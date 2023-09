La compagnie Youngbag Vietnam dans la zone industrielle de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc (Nord). Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le Vietnam devient une destination clé que les entreprises sud-coréennes ciblent dans leurs futures stratégies commerciales, selon une enquête publiée le 8 septembre par l'Association sud-coréenne du commerce international (KITA).

Les résultats de l'enquête sur les besoins d'affaires à l'étranger auprès de 906 groupes et sociétés, menée du 10 au 30 août, ont montré que l'orientation commerciale des entreprises sud-coréennes à l'étranger s'est déplacée de la Chine et du Japon vers les marchés émergents comme le Vietnam et l'Inde.



Concernant le choix des pays comme futures destinations commerciales importantes, les États-Unis arrivent en tête avec 22,9 %, suivis du Vietnam avec 8,7%, de l'Inde, 7,3%, de la Chine, 7,0%, du Japon, 5,2%, de l'Allemagne, 4,1%, de l'Indonésie, 3,8% et de l'Arabie saoudite, 3,1%.

L'enquête a également montré que les entreprises ayant des capacités d'exportation significatives considèrent l'Inde comme leur future destination commerciale, tandis que les entreprises exportatrices de taille moyenne choisissent le Vietnam et la Chine.

Pour les entreprises dont les capacités d'exportation dépassent 10 millions de dollars, les États-Unis arrivent en tête de leurs priorités en matière de destinations commerciales futures avec 27,3%, devant l'Inde, 8,4%, le Vietnam, 8,2%, le Japon, 5,1% et la Chine, 4,5%.

Pour celles dont les capacités d'exportation sont inférieures à 10 millions de dollars, 20,5% visent les États-Unis, 9,6% le Vietnam, 9,1% la Chine et 7,1% l'Inde.