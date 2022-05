Washington (VNA) – Le Vietnam fait partie du groupe des cinq pays qui exportent le plus de marchandises vers le réseau de Walmart - essentiellement textile-habillement, électroménager, électronique et aliments prêts-à-servir.

Walmart, le premier détaillant américain. Photo: Retail TouchPoint



Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a rencontré récemment Paul Dyck, vice-président en charge des relations gouvernementales mondiales du groupe Walmart, dans le cadre d'un voyage d'affaires pour accompagner le Premier ministre au Sommet spécial ASEAN-États-Unis.Selon Paul Dyck, le premier détaillant américain investit dans 24 pays dans un réseau de vente au détail et de distribution. Le groupe entretient des activités commerciales dans plus de 100 autres pays, dont le Vietnam qui fait partie du groupe des cinq pays qui exportent le plus de marchandises vers le réseau de Walmart - essentiellement textile-habillement, électroménager, électronique et aliments prêts-à-servir.La pandémie, le commerce mondial et les conflits géopolitiques ont accru le risque de perturbations des chaînes d'approvisionnement, imposant des exigences en matière de renforcement de la stabilité et de diversification de la chaîne d'approvisionnement du groupe.Le représentant de Walmart a souhaité que le ministère de l'Industrie et du Commerce apporte son soutien pour assurer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement en provenance du Vietnam.Le ministre Nguyên Hông Diên a hautement apprécié la stratégie de Walmart visant à garantir l'approvisionnement et remercié le groupe d'avoir choisi le Vietnam comme partenaire à long terme. – CPV/VNA