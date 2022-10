Hanoi (VNA) – L’économie vietnamienne est sur une tendance de croissance tirée par une ouverture aux capitaux étrangers. Le marché boursier connaît une croissance rapide et offre des rendements attractifs pour un prix d’entrée inférieur à celui des autres marchés asiatiques, selon la page Web delano.lu, au Luxembourg.

La croissance progresse actuellement à un rythme de 6,5% grâce à quatre facteurs : les dépenses d’infrastructures, des politiques macroéconomiques saines, le développement d’une classe moyenne qui dynamise la demande et l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.Le premier atout du pays est sa population. Le Vietnam a une population jeune et éduquée et compte une compte une classe moyenne émergente, ce qui représente un atout dans une économie où 72% de l’activité est tirée par la consommation locale.En conséquence, les exportations montent en gamme. Alors que le Vietnam exporte encore beaucoup de produits agricoles, depuis 2010, la part des exportations liées à la technologie a quintuplé et dépasse désormais les 30%."Le Vietnam est en train de devenir un poids lourd à l’exportation avec une part de marché mondiale en constante augmentation qui atteint 1,6% aujourd’hui", selon la page delano.lu.Désormais, les géants technologiques mondiaux en général vont regarder le pays comme une destination de classe mondiale pour les investissements étrangers. À en croire l’agence de presse Sputnik News, le Vietnam va devenir "l’atelier du monde".

Photo d'illustration: VNA



Selon la liste des partenaires fournisseurs d’Apple pour l’exercice fiscal 2021 publiée en septembre 2022, le groupe compte actuellement 25 partenaires avec des usines au Vietnam, représentant 13,9% du total des 190 fournisseurs à compter jusqu’au quatrième trimestre de 2021. Par rapport à 2020, le nombre de partenaires a légèrement augmenté.Nguyên Thanh Yên, responsable de l’ingénierie de CoAsia Semi Vietnam Co., Ltd, membre directeur de la communauté vietnamienne des micropuces, a déclaré à Sputnik News que le déménagement par Apple d’une partie ou de la totalité de sa production au Vietnam, tout en augmentant le nombre de partenaires d’approvisionnement est compréhensible."Outre des pays comme la Chine ou l’Inde, le Vietnam est depuis longtemps une adresse remarquée par les entreprises de fabrication et d’assemblage d’électronique, telles que les usines de production et d’assemblage des produits de Nokia dans le passé ou celles de Samsung à l’heure actuelle", a-t-il analysé.En fait, de nombreux produits importants sur le marché mondial de la téléphonie mobile des "géants" tels que Samsung, Xiaomi et Apple sont fabriqués au Vietnam."Selon mon observation personnelle, au cours des 20 dernières années, la main-d’œuvre technique au Vietnam s’est progressivement améliorée, de plus en plus d’ingénieurs vietnamiens ont participé et occupé des emplois exigeant des compétences techniques élevées, par exemple dans le domaine de la conception de circuits intégrés", a ajouté Nguyên Thanh Yên. – VNA