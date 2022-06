Hanoï, 16 juin (VNA) - Un symposium sur le développement de villes intelligentes connectées au niveau national et mondial s'est tenu le 16 juin à Hanoï.

L'événement, qui était l'un des quatre séminaires dans le cadre du Forum sur le développement urbain durable au Vietnam 2022, a été organisé conjointement par la Commission centrale de l’Economie du Parti, le ministère de la Construction et les agences concernées.S'adressant au séminaire, le vice-président de la Commission centrale de l’Economie du Parti, Nguyên Duc Hiên, a déclaré que les politiques de développement des villes intelligentes ont été définies dans les Résolutions du Parti et les projets du gouvernement.Pas moins de 41 des 63 provinces et villes au niveau central ont ou développent des projets de développement urbain intelligent, tandis que près de 40 localités ont développé un certain nombre de services de ville intelligente, a-t-il déclaré.Cependant, Nguyên Duc Hiên a noté que le déploiement des villes intelligentes au Vietnam ne s'est initialement concentré que sur l'application des services de ville intelligente, tandis que les questions liées à la planification urbaine intelligente et à la gestion de la construction n'ont pas vraiment été abordées.Le rôle des personnes dans la participation à la planification et à l'exploitation des villes intelligentes reste limité, a-t-il déclaré.Les participants ont discuté et clarifié les questions sur la nécessité et le rôle du développement des villes intelligentes, l'expérience, les modèles réussis dans le développement des villes intelligentes et les solutions spécifiques dans la planification, la gestion et l'exploitation des villes intelligentes.Selon le Dr Tran Quoc Thai, directeur de l'Agence de développement urbain du ministère de la Construction, la construction de villes intelligentes en association avec le développement de l'e-gouvernement et la transformation numérique a apporté des premiers résultats, contribuant au traitement efficace des procédures administratives des agences publiques.Il a souligné la nécessité de renforcer le dialogue et l'échange d'expériences dans ce travail, affirmant que les agences concernées devraient de toute urgence effectuer des recherches, élaborer des normes et des manuels liés aux aspects des villes intelligentes.Un autre symposium sur la transformation numérique et la construction d'infrastructures urbaines synchrones et modernes pour s'adapter au changement climatique s'est tenu le même jour après-midi.Il a offert un lieu aux agences d'élaboration et d'application des politiques, aux organisations, aux entreprises et aux particuliers, aux experts et scientifiques nationaux et internationaux pour fournir plus d'arguments scientifiques et partager leur expérience pratique pour institutionnaliser et concrétiser les lignes directrices et les politiques du Parti sur l'urbanisation et le développement urbain durable au Vietnam. - VNA