Hanoi (VNA) – Le Vietnam a progressé de la 14e place à la 2e place dans le classement des meilleurs pays pour les expatriés, selon l’enquête Expat Insider 2019 menée par InterNations, le plus grand réseau d’expatriés au monde.

Selon l’enquête de InterNations, le Vietnam figure parmi les meilleurs pays où s’expatrier. Photo : nhadautu.vn

Grâce à ces 48 facteurs d’évaluation, l’enquête de InterNations, a interrogé plus de 20.000 expatriés de 182 nationalités et vivant dans 187 pays sur la qualité et le coût de la vie mais également les conditions de travail à l’étranger.



Les expatriés plébiscitent le Vietnam pour les perspectives de carrière ainsi que les finances personnelles (1er sur ces critères). Les expatriés au Vietnam se réjouissent du coût et de la qualité de la vie locale grâce à une population très sympathique envers les étrangers.



En juillet, le Vietnam a également été sélectionné parmi les 10 premières destinations des expatriés dans le rapport Global Expat Explorer Survey de HSBC, grimpant de huit rangs par rapport au 18e rang de l’année dernière.



L’attrait du pays a considérablement augmenté ces dernières années et, en particulier, les expatriés s’intéressent à ses paysages magnifiques, à sa riche culture et au bon équilibre entre travail et vie privée, selon le rapport. – VNA