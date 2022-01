Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café. Photo: tapchicongthuong

Hanoï (VNA) – Le café brut du Vietnam est exporté vers plus de 80 pays et territoires, représentant 14,2% des parts du marché mondial. Il est aussi l’un des six produits ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de trois milliards de dollars.

Selon l'Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa), les importateurs principaux de café vietnamien sont l’Europe, les États-Unis, la Russie, le Japon, le Royaume-Uni. En Europe, le Vietnam est le deuxième fournisseur de café, derrière le Brésil, occupant 16,1% des parts de marché.

En 2021, le prix de café a connu une nette augmentation, permettant aux exportateurs vietnamiens d’enregistrer une hausse en valeur d’exportation malgré une baisse en volume.

Les entreprises vietnamiennes cherchent à promouvoir la transformation du café pour améliorer la valeur de leurs exportations. Le pays compte 97 usines de transformation du café brut (d’une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes), 160 torréfacteurs (51.700 tonnes), huit usines de café instantané (36.500 tonnes) et 11 établissements de café mixte (139.900 tonnes).

La Vicofa a fixé l’objectif de cinq à six milliards de dollars des exportations de café dans dix prochaines années, soit une double par rapport à la valeur enregistrée actuellement. -VNA