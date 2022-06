Photo: VNA

Hanoï (VNA) – « Revitaliser les océans par l'action collective » est le thème de la Journée mondiale de l’océan 2022, démontrant l'importance d’activités coordonnées entre les nations et organisations pour faire revivre les océans, restaurer les écosystèmes marins dégradés, conserver les ressources et l'environnement marin dans l’objectif du développement durable.

Le Vietnam est l'un des douze centres de biodiversité et l'un des 16 pays les plus riches en biodiversité au monde avec des ressources génétiques rares et précieuses. Cependant, le pays est confronté à la dégradation de la biodiversité ainsi qu'à d'autres défis énormes tels que la pandémie de COVID-19, la pollution, la dégradation des terres et les déchets plastiques des océans et les effets extrêmes du changement climatique. Cette situation oblige chaque individu à être plus conscient de l'importance de protéger l'environnement, d'assurer l'harmonie entre l'homme et la nature.

Avec sa détermination, le Vietnam accélère sa restructuration économique en association avec le développement de l’économie numérique, de l'économie verte et de l’économie circulaire pour utiliser et conserver de manière durable et efficace les ressources naturelles, protéger l’environnement et garantir la santé publique, a déclaré le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha.

En mai 2020, le gouvernement a promulgué la décision No 647/QD-TTg approuvant le projet de coopération internationale pour le développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030.

Ramassage des déchets sur une plage à Nam Dinh. Photo: VNA

L'objectif est de promouvoir les activités de coopération internationale pour le développement durable de l'économie maritime afin de mobiliser et utiliser efficacement des ressources, connaissances et expériences ; de profiter du soutien des pays, des organisations internationales et des partenaires.

Le projet contribuera à atteindre les objectifs importants, les lignes directrices et les solutions mentionnées dans la Résolution No 36-NQ/TW du Comité central du Parti, à exprimer le dynamisme et la responsabilité du Vietnam pour les questions marines et océaniques, à améliorer le rôle et le statut du pays sur la scène régionale et internationale. -VNA