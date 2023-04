Hanoi (VNA) – La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a affirmé la détermination du Vietnam à lutter contre l’immigration clandestine, répondant au rapport selon lequel sept des 20 corps retrouvés sur la côte de Taïwan (Chine) portaient des papiers personnels vietnamiens et étaient victimes de la traite des êtres humains.

La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : ministère des Affaires étrangères

S’exprimant lors de la conférence de presse régulière du ministère, jeudi 6 avril à Hanoi, elle a noté que le Département consulaire et le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei se coordonnaient étroitement avec les autorités taïwanaises, suivaient de près l’affaire et aidaient les proches des personnes qui seraient portées disparues à procéder à l’identification et à s’occuper des affaires funéraires.L’identification de la victime comprendra des tests ADN pour s’assurer de l’exactitude, a indiqué la diplomate.Donnant de plus amples informations sur la prévention de la migration illégale, elle a affirmé que le gouvernement vietnamien a créé des conditions favorables à une migration légale, sûre et ordonnée tout en luttant résolument contre la migration illégale, l’organisation de la migration illégale et la traite des êtres humains.Ces derniers temps, le Vietnam a fortement mené la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que le programme de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains pour 2021-2025, avec des orientations jusqu’en 2030, qui comprend de nouvelles solutions et tâches pour prévenir la traite des êtres humains dans tous les domaines.Le Vietnam déploie des efforts pour atteindre les objectifs du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière (GCM) dans le cadre d’un plan publié le 20 mars 2020 par le Premier ministre afin de créer un environnement migratoire transparent, protéger les droits des migrants et intérêts légitimes, et prévenir les risques de traite des êtres humains dans les activités de migration internationale», a-t-elle poursuivi.Le Vietnam renforce sa coopération avec les pays et les organisations, y compris l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), pour prévenir, détecter, enquêter et traiter les réseaux d’organisateurs de migration illégale conformément à la loi.Le pays est également prêt à discuter et à se coordonner avec d’autres pays pour résoudre les cas pertinents en temps opportun afin d’assurer une migration légale et sûre et de prévenir les risques de traite des êtres humains pour les droits et les intérêts légitimes des migrants, selon la porte-parole adjointe. – VNA