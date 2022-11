Hanoi (VNA) – Le site de voyage australien Escape a récemment publié un article présentant le Vietnam comme une destination de voyage à bas prix idéale pour les touristes du "pays des kangourous".

Touristes visitant Hôi An. Photo: Traveloka





Dans l’article intitulé "Envie de voyager pas cher? Le Vietnam est l’endroit le plus précieux d’Asie", l’auteur a mis en avant les raisons pour lesquelles ce pays d’Asie du Sud-Est est une option "rapport qualité-prix" en Asie pour les visiteurs d’Océanie.

Concernant les facteurs objectifs, l’auteur a déclaré que l’inflation au Vietnam est actuellement inférieure à celle de l’Australie tandis que l’AUD est plus fort que d’habitude par rapport aux autres devises asiatiques, ce qui aidera les touristes australiens à bénéficier d’un bon taux de change. De plus, il existe des vols directs de l’Australie au Vietnam à des prix étonnamment bas et le coût de l’hébergement au Vietnam est également à un niveau acceptable dans le contexte où le tourisme cherche des moyens de se rétablir après la pandémie de Covid-19.

L’auteur inclut également des expériences personnelles dont les bars à "bia hơi" (bière pression), qui sont très populaires auprès des habitants et des touristes. Le prix d’un verre de bière est inférieur à un AUD (équivalent à environ 16.000 VND). Les bars à "bia hơi" situés dans les coins du vieux quartier de Hanoï sont le choix préféré de l’auteur.

Une autre boisson incontournable est le café vietnamien. L’auteur décrit comment les Vietnamiens ont construit une culture de la consommation de café si parfaite qu’elle peut rivaliser avec d’autres villes du monde comme Melbourne ou Milan. Le prix d’un café, au lait concentré si désiré, n’est que d’environ 1,6 AUD. L’auteur a été particulièrement impressionné par le très spécial et créatif "café aux œufs", avec des prix allant de 2 à 3 AUD.

Les services de voyage au Vietnam, y compris le service de mototaxi technologique, sont également mentionnés avec des remarques telles que "étonnamment bon marché et très pratique". Une promenade dans le vieux quartier de Hanoï en mototaxi ne coûte qu’environ 2-3 AUD.

Parmi les plats vietnamiens, l’auteur mentionne tout d’abord le "pho", avec des instructions sur la façon de prononcer "fuh" pour faciliter la commande. Un bol de pho coûte environ 2,5 AUD à Hanoi. L’auteur n’a pas oublié de mentionner le "banh mì", également en vietnamien. Il existe des centaines de stands de bánh mì dans toute la ville, avec des prix allant de 0,5 AUD à 1,5 AUD.

Concernant le lieu de séjour, l’auteur note surtout que les visiteurs n’auront pas à trop dépenser s’ils veulent vivre "comme un roi ou une reine" au Vietnam. Le prix d’une chambre de luxe dans un hôtel 5 étoiles peut être aussi bas que 160 AUD/nuit petit-déjeuner compris mais on trouve aussi des lieux d’hébergement à prix modérés à 29 AUD/nuit.

Un voyage sans massage relaxant ne peut être considéré comme un véritable voyage en Asie du Sud-Est. C’est la description de l’auteur en ce qui concerne les services de spa et de massage au Vietnam tels que soins du visage, pédicure, massages, rasage... Une séance de beauté extrêmement relaxante de 2 heures coûte environ 70 AUD, comprenant un bain de pieds aux herbes, une réparation des ongles, un sauna... Alors que des services plus populaires tels que coupe de cheveux, shampoing, rasage, massage des épaules s’arrêtent à environ 28 AUD, et sont même négociables. – CPV/VNA