Hanoi (VNA) - La Commission des relations extérieures du Comité central du Parti a tenu mardi 12 avril à Hanoi une conférence pour déployer les tâches de diplomatie populaire pour 2022, réunissant près de 200 délégués du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), des organisations populaires, des ministères et des organes sous l’autorité centrale.

Vue de la conférence pour déployer les tâches de diplomatie populaire pour 2022 à Hanoi, le 12 avril. Photo : VNA

Un rapport publié lors de l’événement a précisé qu’en 2021, le FPV, les organisations populaires et les syndicats avaient continué à mettre en œuvre les activités diplomatiques populaires avec dynamisme, flexibilité, créativité et efficacité.

Les efforts ont contribué à favoriser et à élargir l’amitié du peuple vietnamien avec les peuples d’autres pays, soulignant la participation responsable du Vietnam aux activités de coopération multilatérale et contribuant aux mouvements populaires dans la région et le monde, a-t-on appris du rapport.

Ces activités ont fait preuve d’une intégration mondiale active, mobilisé des ressources pour le développement socio-économique et la lutte contre le Covid-19 du pays, protégé les intérêts nationaux et renforcé les liens entre les Vietnamiens dans et hors du pays, selon le rapport, indiquant que la gestion des activités diplomatiques populaires était conforme à la réglementation.

S’adressant à l’événement, le membre du Comité central du Parti et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Lê Hoài Trung, a salué les efforts et les réalisations des forces engagées dans la diplomatie populaire.

En 2022 et à l’avenir, des évolutions complexes sont prévues dans la région et le monde, générant à la fois des difficultés, des défis et des opportunités, a-t-il noté, soulignant que les exigences de la diplomatie populaire, qui sont énoncées dans la résolution du 13e du Congrès national du Parti, sont également plus élevées.

Le responsable a demandé au FPV et aux organisations et syndicats populaires de continuer à suivre les politiques et les orientations du Parti en matière de relations extérieures, tout en sensibilisant à la diplomatie populaire, l’un des trois piliers clés de la mission diplomatique globale du pays.

Dans le même temps, il est nécessaire de suivre les activités et les mouvements diplomatiques populaires dans la région et le monde, tout en renforçant l’efficacité de la diplomatie populaire, en contribuant à protéger un environnement pacifique et stable, à mobiliser des ressources pour le développement national et à améliorer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, a-t-il indiqué.

Lê Hoài Trung a également demandé aux ministères, secteurs et localités de continuer à se coordonner étroitement et à créer des conditions favorables aux activités diplomatiques populaires, tout en se concentrant sur le développement des ressources humaines pour cette mission.

Lors de la conférence, un certain nombre de collectifs et de particuliers se sont vu décerner l’insigne «Pour l’oeuvre de la diplomatie populaire». – VNA