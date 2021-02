Photo d'illustration : VNA

Tokyo (VNA) - Le Vietnam a pour la première fois dépassé la Chine pour devenir la nation avec le plus grand nombre de travailleurs travaillant au Japon, selon les statistiques 2020 du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Selon le journal local Asahi, le Vietnam représentait le plus grand nombre de travailleurs étrangers avec 443.998, tandis que la Chine suivait avec 419.431 et les Philippines avec 184.750. Le journal a déclaré qu'à la fin du mois d'octobre de 2020, un nombre record de plus de 1,7 million de ressortissants étrangers travaillaient au Japon, soit une augmentation d'environ 65.000 personnes par rapport à la même période de l'année précédente, malgré la pandémie de COVID-19.

Il y avait 402.355 stagiaires techniques étrangers dans le pays l'année dernière, soit une augmentation de 4,8 % par an. -VNA