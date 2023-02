Séance de travail entre le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai et la délégation du Département de l’Agriculture des États-Unis. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai a reçu lundi 27 février à Hanoï une délégation du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) conduite par Jennifer Lester Moffitt, sous-secrétaire des programmes de marketing et de réglementation de l’USDA, et Alexis Taylor, sous-secrétaire au Commerce et aux Affaires étrangères.



Lors de la réunion, le vice-ministre Do Thang Hai a affirmé que les États-Unis étaient l’un des partenaires les plus importants du Vietnam, souhaitant approfondir le partenariat intégral entre les deux pays.



Il a hautement apprécié les efforts déployés par les deux pays dans la mise en œuvre des engagements du Plan d’action pour une balance commerciale harmonieuse et durable, la promotion de l’ouverture des marchés, la résolution des problèmes et des obstacles dans les relations économiques et commerciales bilatérales sur la base d’objectivité et d’équité.



Il a demandé à l’USDA d’accorder la priorité à l’accélération du processus d’approbation d’installations d’irradiation afin de faciliter les exportations vietnamiennes de fruits frais vers les États-Unis.



En outre, il a proposé à l’USDA de créer des conditions propices pour que les entreprises vietnamiennes participent aux activités de promotion du commerce des produits agricoles aux États-Unis, notamment les fruits frais, les produits agricoles en conserve.



En particulier, les deux parties pourraient renforcer le partage d’expériences liées à l’élaboration de politiques et l’application des lois relatives aux enquêtes sur les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a-t-il dit.



Le vice-ministre Do Thang Hai a également suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans le domaine de l’éthanol et de la promotion de la transition énergétique durable au Vietnam.



Partageant les points de vue du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les sous-secrétaires américaines ont proposé que les deux parties continuent de discuter sur l’ouverture du marché pour les fruits que les États-Unis avaient suggérés, facilitent les importations d’un certain nombre de produits végétaux, de graines et d’aliments pour animaux au Vietnam.



La délégation américaine a également exprimé sa volonté de booster la coopération avec le Vietnam dans le domaine des biocarburants et de l’éthanol dans les temps à venir. -VNA