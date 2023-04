Hanoi (VNA) – Par délégation du président de la République, le vice-Premier ministre et ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà a remis, mercredi 19 avril à Hanoi, la Médaille de l’Amitié au Docteur Michael Parsons, conseiller en politique au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE).

Le vice-Premier ministre et ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà (à droite) remet la Médaille de l’Amitié au Docteur Michael Parsons, à Hanoi, le 19 avril. Photo : VNA

La distinction honorifique récompense les contributions positives et efficaces apportées par le Docteur Michael Parsons au développement durable du secteur des ressources naturelles et de l’environnement et à la promotion des relations d’amitié Vietnam-Australie.



Félicitant l’heureux récipiendaire, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souhaité que le Docteur Michael Parsons continue à contribuer au secteur, notamment à la mise en œuvre des priorités du Vietnam telles que la lutte contre la pollution plastique, le développement de l’économie verte et de l’économie circulaire.



Le Docteur Michael Parsons a travaillé durant de nombreuses au Vietnam et plus de 10 ans au MoNRE. De 2007 à 2009, il a été conseiller technique principal du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) où il a fait valoir son engagement actif dans le projet d'harmonisation des objectifs de réduction de la pauvreté et les objectifs environnement dans les politiques et la planification du développement durable (PEP), classé au niveau 1 (excellence).