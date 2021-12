Hanoï, 6 décembre (VNA) – Deux buts marqués par Nguyen Cong Phuong et Phan Van Duc ont aidé le Vietnam à remporter sa première victoire lors du match d'ouverture du Groupe B de la Coupe AFF Suzuki 2020 le 6 décembre au soir à Singapour.

Le Vietnam débute l' AFF Suzuki Cup 2020 avec une belle victoire 2-0 sur le Laos. Photo : VNA

A la troisième minute, le Vietnamien Phan Van Duc obtient une tête mais il passe à côté. Cinq minutes plus tard, Souk Aphone Vongchiengkham du Laos a fait un tacle très dangereux sur Phan Van Duc et a écopé d'un carton jaune.À la 11e minute, Luong Xuan Truong a tenté sa chance pour le Vietnam avec un tir de loin et il a failli rentrer.À la 26e minute, Nguyen Hoang Duc a ouvert une longue passe précise sur le flanc gauche pour Nguyen Phong Hong Duy et il est passé à l'intérieur de la surface pour Nguyen Cong Phuong, qui a obtenu une frappe facile, ouvrant le score pour le Vietnam.A la 31e minute, Billy Ketkeophomphone a tiré un coup franc à bout portant pour le Laos mais il manquait de puissance et de précision. Billy Ketkeophomphone est le plus grand espoir du Laos qui joue pour le club français de Dunkerque.Dans la deuxième minute supplémentaire, Nguyen Hoang Duc a tiré de loin, mais pour un gaucher comme lui, tirer du pied droit n'est pas une bonne option.Le Vietnam a pris l'avantage après les 45 premières minutes avec un but de Nguyen Cong Phuong.À la 55e minute, Ho Tan Tai a centré du flanc droit pour Phan Van Duc pour donner la tête au Vietnam. À la 63e minute, Nguyen Thanh Chung a reçu un jaune pour avoir taclé Vongchiengkham, donnant un coup franc pour le Laos.Ketkeophomphone a obtenu une tête sur le coup franc, mais le gardien Tran Nguyen Manh l'a attrapé facilement.À la 72e minute, un joueur lao a reçu un carton jaune pour handball à l'intérieur de la surface et un penalty a été accordé au Vietnam. Cependant, Vu Van Thanh n'a pas réussi à convertir le penalty alors que le gardien du Laos Souvannasangso a effectué un bon arrêt. À la 85e minute, un corner a mis Vu Van Thanh dans une position idéale pour prendre une volée, mais une fois de plus, il a été refusé par le gardien Souvannasangso.Avec cette victoire, le Vietnam a pris un bon départ à l'AFF Suzuki Cup 2020 avant de jouer contre la Malaisie et l'Indonésie lors des prochains matchs.- VNA