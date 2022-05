Les délégués à la 9e réunion du Comité de coopération commune ASEAN-République de Corée Photo : VNA



Jakarta (VNA) – La 9e réunion du Comité de coopération commune l'entre Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la République de Corée s'est tenue le 24 mai au siège du Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta en Indonésie.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-République de Corée pour le mandat 2021-2024, l'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la délégation vietnamienne auprès de l'ASEAN, a coprésidé la réunion avec l'ambassadeur sud-coréen auprès de l'ASEAN, Kwon Hee-seog.

Les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale dans la mise en œuvre des engagements de la Déclaration conjointe ASEAN-République de Corée en octobre 2021 ainsi que la mise en œuvre du Plan d'action 2021-2025.

Dans le cadre du mécanisme de Fonds de coopération ASEAN-République de Corée, 20 projets sont mis en œuvre avec un capital total de 56 millions de dollars, répartis dans cinq domaines prioritaires que sont l'éducation et la formation, l'environnement, la relance économique, la culture et le tourisme, et la santé. De plus, il y a 9 autres projets sont en cours d'approbation.

Entrant dans la deuxième année de mise en œuvre du Plan d'action 2021-2025, parmi 113 projets, 49 projets ont été achevés et 32 sont en cours de mise en œuvre, couvrant 27des 38 lignes d'actions dans les trois piliers politique, économique et culturel-social.

L'ambassadeur Kwon Hee-seog a réaffirmé l'engagement de la République de Corée à soutenir la centralité de l'ASEAN et la réalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025, à mettre en œuvre le Cadre de relance global et à promouvoir la coopération dans le cadre de la Vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique.

L'ambassadeur Nguyen Hai Bang et des responsables de l'ASEAN ont hautement apprécié l'engagement de la République de Corée pour une coopération étroite et à long terme entre les deux parties et ont proposé de renforcer la coopération dans de nombreux domaines tels que l'éducation et la formation, les infrastructures et la connectivité, la réduction de l'écart de développement, la ville intelligente, le développement durable, le changement climatique et la protection de l'environnement.

En 2022, la mission sud-coréenne auprès de l'ASEAN effectue une série d'activités visant à promouvoir la coopération bilatérale, à commencer par le Forum des affaires ASEAN-République de Corée tenu le 19 mai et prochains forums et de séminaires portant sur les transports, la transformation numérique, le transport maritime, la connectivité, le traitement des déchets marins... - VNA