Débat en ligne sur la protection des ressources en eau et des infrastructures d'approvisionnement en eau dans les conflits armés. Photo: ministère des Affaires étrangères



New York (VNA) - La sécurité de l'eau est une base de la paix, de la stabilité et du développement pour tous les pays et communautés.

C'est ce qu'a déclaré le 24 mai l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'ONU, lors d'un débat en ligne sur la protection des ressources en eau et des infrastructures d'approvisionnement en eau dans les conflits armés.

S'inscrivant dans le cadre de la Semaine des Nations Unies pour la protection des civils dans les conflits armés 2022, l'événement a été organisé par les Missions du Vietnam, de Suisse, du Sénégal, de Slovénie auprès de l'ONU, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'organisation PAX.

Le diplomate vietnamien a exprimé sa préoccupation face aux conséquences humanitaires et aux difficultés causées par la destruction des ressources en eau et des infrastructures au service de l'approvisionnement en eau lors des conflits dans de nombreux endroits, y compris en Afrique et au Moyen-Orient.

En avril 2021, lorsque le Vietnam assumait la présidence, le Conseil de sécurité de l'ONU avait approuvé la résolution 2573 sur la protection des infrastructures essentielles à la vie des gens, y compris le système d'approvisionnement en eau.

A cette occasion, Dang Hoang Giang a appelé toutes les parties concernées à promouvoir la mise en œuvre des obligations en vertu du droit international humanitaire (DIH), à encourager le Conseil de sécurité à trouver des solutions plus spécifiques pour relever les défis en matière d'insécurité de l'eau dans les conflits armés. -VNA