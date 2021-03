L'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan. Photo: VNA



Genève (VNA) - L'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan, le conseiller au commerce du Vietnam Nguyen Duc Thuong ont eu lundi une séance de travail avec les dirigeants de l'Université des sciences appliquées et des arts du nord-ouest de la Suisse (FHNW).

L'objectif était de renforcer les activités d'échange en matière de recherche, de formation en business et de présentation du climat des affaires et de l'investissement au Vietnam en 2021, année où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (octobre 1971).

Le professeur et docteur Crispino Bergamaschi, président de la FHNW, a rappelé sa visite au Vietnam en juillet 2010 et souhaité revenir dans ce pays en janvier prochain.

A cette occasion, les dirigeants de la FHNW ont émis leur souhait de renforcer la coopération avec l'ambassade du Vietnam pour organiser des activités concrètes marquant les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays en 2021.

L'ambassadrice Le Linh Lan les a informé des réalisations du Vietnam dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et de sa croissance économique de 2,91% l'année dernière. Elle a également exprimé son optimisme sur les perspectives de la coopération entre les deux pays, notamment dans le contexte où leurs dirigeants souhaitaient conclure rapidement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA).

La FHNW est l'une des cinq plus grandes universités publiques en Suisse et parmi les 500 plus grandes universités en Europe. Elle dispose de projets de formation et de recherche avec 400 partenaires à travers le monde, dont le Vietnam. -VNA