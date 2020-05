L’ambassadeur vietnamien à Tokyo, Vu Hông Nam. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le Vietnam et le Japon travaillent en étroite collaboration pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, a déclaré l’ambassadeur vietnamien à Tokyo, Vu Hông Nam, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cette coopération comprend entre autres la founirture du matériel médical du Vietnam en faveur du Japon, notamment des masques, des vêtements de protection et des kits de test de virus ; l’importation vietnamienne de nombreux antigènes du Japon afin de développer le réactif pour le virus du SRAS-CoV-2, a-t-il souligné.

Les deux pays intensifient également le partage d'informations sur le COVID-19 pour trouver des personnes infectées et des personnes ayant contacté ces cas à temps pour prendre des mesures préventives et freiner la propagation de la maladie dans la communauté, a-t-il indiqué.

Il a fait savoir que l'ambassade du Vietnam à Tokyo reste en contact étroit avec le ministère japonais des Affaires étrangères (AE). Dans tous les cas, comme un citoyen vietnamien coincé dans un aéroport ou infecté par un virus, le ministère japonais des AE fournit une assistance en temps opportun et règle toutes ces difficultés.

Lors que la pandémie de COVID-19 a éclaté, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, son adjoint Pham Binh Minh, également ministre des AE, ont fait des conversations téléphoniques directes avec leurs homologues japonais, Abe Shinzo, et Motegi Toshimitsu.

Les deux pays ont pris des mesures très drastiques pour coordonner le partage d'informations et les mesures pour aider les citoyens des deux pays à surmonter les difficultés causées par l'épidémie.

Les ministères japonais des AE, de la Justice et de la Santé, du Travail et du Bien-être, et les ministères vietnamiens du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et de la Santé ont coordonné très bien. Jusqu'à présent, le rapatriement des citoyens japonais au Vietnam a été très bien géré. Le Vietnam a fourni le soutien maximal aux vols pour ramener les Japonais chez eux et aux citoyens japonais piégés au Vietnam pour prolonger leur visa, a-t-il souligné.

Le diplomate vietnamien a également apprécié les mesures de soutien du gouvernement japonais aux étrangers, y compris les Vietnamiens, comme la prolongation de visas, des contrats de travail, l’assistance financière aux étrangers, le traitement gratuit pour les personnes étrangères infectées…

L’ambassadeur Vu Hông Nam a déclaré que les deux pays continueront à maintenir les relations économiques bilatérales.

Actuellement, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), les ministères vietnamiens des AE, du Plan et de l'Investissement et l'ambassade du Vietnam au Japon fournissent une assistance pour amener progressivement des experts et des gestionnaires des entreprises japonaises au Vietnam, en vue de s'engager dans des activités de production et de commerce au Vietnam. -VNA