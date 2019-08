Pretoria, 17 août (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Lê Huy Hoàng, a donné le 15 août une conférence à l’Université Joaquim Chissano sur le thème “La situation en Asie du Sud-Est et la politique extérieure du Vietnam » dans le cadre de sa visite à cette université.

L’ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Lê Huy Hoàng, à une conférence à l’Université Joaquim Chissano sur le thème “La situation en Asie du Sud-Est et la politique extérieure du Vietnam». Photo : VNA



La visite s’est déroulée dans le cadre de la coopération entre l’ambassade du Vietnam et des agences locale au Mozambique.



S'adressant aux dirigeants de l'université, aux conférenciers et à plus de 250 étudiants, l'ambassadeur Lê Huy Hoang a présenté les réalisations du Vietnam, les récentes évolutions en Asie du Sud-Est, ainsi que le rôle et les efforts du Vietnam et d'autres membres de l'ASEAN pour promouvoir la paix et le développement dans cette région.



Répondant à des questions sur les relations extérieures de l’ASEAN et du Vietnam, il a affirmé la politique extérieure constante du pays en matière d’indépendance, d’autosuffisance, de diversification et de multilatéralisation de ses relations extérieures.



Le Vietnam a de plus en plus affirmé son prestige et son rôle dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré, notant qu'il coopérait activement avec d'autres pays de l'ASEAN dans l’édification de la communauté aséanienne. Il a également fait appel aux mécanismes de coopération existants pour promouvoir la paix et le développement dans la région.



En ce qui concerne la question de la mer Orientale, le diplomate vietnamien a informé son auditoire de la situation récente, notamment des graves violations de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Le diplomate a insisté sur les efforts de son pays qui cherche toujours à collaborer avec ses voisins dans le règlement des litiges par des mesures pacifiques, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Lors de la conférence, le diplomate Lê Huy Hoang a souligné la coopération entre le Vietnam et le Mozambique sous différents aspects, dont Movitel, joint-venture du groupe de télécommunication vietnamien Viettel dans ce pays africain - avec un investissement total de plus de 600 millions de dollars ainsi que des partenariats bilatéraux dans l'agriculture, l'éducation et la santé.

Il a également évoqué les activités de maintien de la paix menées par le Vietnam en Afrique, qui ont été très appréciées par le Mozambique et de nombreux pays de ce continent.



Le prof.-docteur Jose Magode, directeur de l’Université Joaquim Chissano, a apprécié les informations fournies par l’ambassadeur Lê Huy Hoang, soulignant les réalisations et la contribution du Vietnam à la paix et au développement en Asie du Sud-Est et dans le monde. Il a exprimé l'espoir que le Vietnam assumerait bien sa présidence de l'ASEAN en 2020 et son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.



Il a également demandé à l'ambassade du Vietnam d'organiser régulièrement des conférences similaires à l'université et de promouvoir une coopération dans la recherche et les échanges d'étudiants avec l'Académie diplomatique et les universités du Vietnam. –VNA