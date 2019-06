Hanoi (VNA) – Le Vietnam poursuit sa politique extérieure de multilatéralisation et de diversification de ses relations internationales. À l’ONU, il a montré le dynamisme d’un membre responsable ainsi que sa volonté d’être actif dans la résolution des problèmes mondiaux.

Le Vietnam envoie depuis 2014 ses officiers aux Missions du maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Photo: VNA

Après son adhésion à l’Organisation des Nations unies (ONU) le 20 septembre 1977, le Vietnam s’est assuré le soutien de ses pays membres et des organisations internationales pour l’épauler dans la reconstruction de l’après-guerre et le développement socio-économique. Dans son processus de Renouveau, d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale, le Vietnam a reçu le soutien de l’ONU pour mettre en œuvre avec succès ses objectifs de développement socio-économique, devenant ainsi l’un des pays ayant achevé les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies.Sa coopération avec l’ONU s’est focalisée ces dernières années sur la réduction durable de la pauvreté, la protection de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques et la montée du niveau de la mer, la formation des ressources humaines et l’égalité des sexes...Profitant des forums de l’ONU, le Vietnam intensifie ses relations avec les pays membres ainsi qu’avec d’autres organisations internationales. En particulier, il contribue davantage aux activités de l’ONU en participant notamment aux organes onusiens.Contributions au Conseil de sécuritéCette année, le Vietnam a été sélectionné comme l’unique candidat de la région Asie-Pacifique pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021. Et le 7 juin, il a été élu avec un nombre record de 192 voix sur 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU. Le Conseil de sécurité de l’ONU comprend 15 membres, dont cinq permanents (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni) et dix non permanents renouvelés par moitié chaque année pour prise de fonctions six mois plus tard et pour un mandat de deux ans.Entre 2008 et 2009, le Vietnam avait également été élu membre non permanent dudit conseil. Il s’agissait de la première fois qu’il participait à des activités du plus important organe onusien, chargé de la garantie de la paix et de la sécurité où de nombreuses questions complexes en matière de sécurité sont abordées, à savoir les nouveaux défis de la sécurité mondiale.Présent aux 1.500 réunions dudit conseil, le Vietnam a donné ses avis aux débats, à l’élaboration des résolutions et documents. Il a apporté ses contributions utiles et importantes, et laissé de nombreuses empreintes. Il a traité de manière flexible les relations avec des pays puissants, pays partageant des intérêts communs et pays amis, sur la base du respect des intérêts légitimes de toutes les parties, de la Charte de l’ONU et du droit international.Le pays a aussi assumé la présidence et la vice-présidence de plusieurs sous-comités. En particulier, il a été désigné deux fois à la présidence mensuelle du Conseil de sécurité et participé à l’édification du rapport annuel sur les activités de ce conseil. Il a également présidé la rédaction et des négociations parvenant à la signature d’une résolution dudit conseil sur les femmes, le maintien de la paix et de la sécurité.