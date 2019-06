Pretoria, 30 juin (VNA) - Le Comité de l'ASEAN à Pretoria (APC) a organisé le 30 juin la Journée du Festival de l'ASEAN, attirant des dizaines de milliers de visiteurs.

Démonstration de la confection du nem (rouleau de printemps frit). Photo: VNA

Des dizaines d'invités représentant le gouvernement local et le corps diplomatique à Pretoria ont assisté à cet événement annuel.

Dans son alloction d'ouverture, Joseph Gerard B. Angeles, ambassadeur des Philippines et président tournant de l'APC, a souligné que le festival n'était pas seulement une occasion de rencontre pour la communauté de l'ASEAN à Pretoria, mais permettait également de renforcer les échanges culturel et interpersonnel entre cette dernière et les habitants locaux.

Les sept pays de l'ASEAN ayant leurs ambassades en Afrique du Sud ont apporté leurs produits culturels et leurs plats typiques au festival. Chaque pays a son propre espace pour présenter des publications sur son histoire, ses terres et ses habitants, son tourisme ainsi que son potentiel de coopération économique et d’investissement.

L'espace vietnamien a attiré nombre de visiteurs avec des représentations du chapeau conique traditionnel et un défilé d’ao dai (tunique traditionnelle de la femme vietnamienne) et des démonstrations de confection du nem (rouleau de printemps frit).

Défilé d’ao dai (tunique traditionnelle de la femme vietnamienne. Photo: VNA

L’Ambassadeur Vu Van Dung a salué les efforts déployés par le personnel de l’ambassade et les membres de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud pour assurer le succès du festival. -VNA