Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs des délégations des pays de l'ASEAN prennent une photo ensemble lors du 42e sommet de l'ASEAN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a apporté des contributions spécifiques au développement des trois piliers de la Communauté de l'ASEAN ainsi qu'à l'élaboration de la Vision de l'ASEAN pour 2025, a déclaré le docteur Nguyen Hong Hai, conférencier invité à l'École de droit de l'Université de technologie du Queensland en Australie.



Pour la Communauté politique-sécurité de l'ASEAN, le Vietnam a fait preuve d'un engagement actif dans l'élaboration et l'approbation de documents de base, jetant les bases du développement de cette communauté, selon Nguyen Hong Hai.



Le Vietnam a assuré son rôle en tant que coordinateur de l'ASEAN pour les relations bilatérales entre l'ASEAN et différents partenaires, ou en représentant la voix de l'ASEAN au sein de forums. Il a participé de plus en plus activement à la résolution des problèmes de sécurité non traditionnels, principalement par le biais des mécanismes de l'ASEAN, et en particulier dans la prévention des risques de conflit, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la cybersécurité, la sécurité maritime, les opérations de secours et l'aide humanitaire.

Le docteur Nguyen Hong Hai, conférencier invité à l'École de droit de l'Université de technologie du Queensland en Australie, accorde une interview à l'Agence vietnamienne d'Information. Photo: VNA



Concernant la Communauté économique de l'ASEAN, Nguyen Hong Hai a souligné que le Vietnam s'était engagé à réaliser 95,5% des engagements du plan global concernant l’édification de la Communauté, devenant l'un des membres de l'ASEAN avec un taux de mise en œuvre des engagements élevé, juste après Singapour.



L'expert a ajouté que le Vietnam n'était pas seulement un pôle d'attraction pour les investissements directs étrangers, vu son économie dynamique, mais aussi une passerelle et une porte permettant aux investisseurs d'entrer dans l'ASEAN.



En ce qui concerne la Communauté socioculturelle de l'ASEAN, en 2020, en tant que président de l'ASEAN, le Vietnam a présidé l’élaboration de la Vision pour 2025 et du Plan global sur l'édification de cette Communauté jusqu'en 2025, a-t-il rappelé.



Ce sont des documents importants pour le développement futur de la Communauté, a-t-il estimé, ajoutant que les contributions du Vietnam comprenaient également l'accueil de nombreux événements importants de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN.



Le Vietnam a été proactif, actif et responsable pour apporter des contributions à la croissance de l'ASEAN, ce qui est une politique cohérente du pays envers l'association, a souligné Nguyen Hong Hai. -VNA