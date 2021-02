Hanoi (VNA) - Selon les experts, la perspective d'attirer des capitaux d'investissement étrangers (IDE) au Vietnam en 2021 est très optimiste. Le total du capital des investissements directs au Vietnam en 2021 sera supérieur à 28,5 milliards de dollars et le décaissement devrait être 19,98 milliards de dollars.

Le total du capital des investissements directs au Vietnam en 2021 sera supérieur à 28,5 milliards de dollars et le décaissement devrait être 19,98 milliards de dollars. Photo: VTV

En 2020, dans le contexte de baisse de 40% des IDE mondiaux, le Vietnam a attiré toujours plus de 28,5 milliards de dollars, soit une baisse de 25% en glissement annuel, mais le capital ajusté des investissements a augmenté de 10,6% par rapport à la même période de 2019.



En outre, la croissance économique de 2,9% en 2020, malgré le lourd impact de l'épidémie et du changement climatique sur les activités économiques, fait également du Vietnam un candidat brillant à la transformation de la chaîne de valeur en Asie.



Selon les experts économiques, la perspective d'attirer les IDE au Vietnam en 2021 est très optimiste. De nombreux experts ont déclaré que le total du capital social et des investissements directs au Vietnam en 2021 serait supérieur à 28,5 milliards USD (capital social) et 19,98 milliards USD (capital mis en œuvre).



Dès le début de 2021, une série de projets d'IDE ont été autorisés sur le territoire du Vietnam. Ainsi, au cours des 13 premiers jours de 2021, Dong Nai a remis la licence d’investissement à 11 projets d'IDE et 8 autres ont relevé leur capital initial pour atteindre plus de 226 millions de dollars du montant total. Il s’agit du nombre le plus élevé en 5 ans dans cette localité.



Pendant ce temps, à Nghe An, le Comité populaire provincial a attribué la licence d’investissement à Everwin Precision Technology Vietnam Co., Ltd pour un projet de 200 millions de dollars, qui devrait employer 14.000 travailleurs locaux et 1.000 étrangers.



Récemment, le Comité populaire de Quang Binh a également remis la licence d’investissement à 14 projets d'IDE d'un capital total d'environ un milliard de dollars et a signé un protocole d'accord avec 18 investissements sur 23 projets. Le 18 janvier, la province de Bac Giang a accordé des licences d'investissement à quatre projets de trois investisseurs étrangers, d'une valeur totale de 570 millions de dollars.



Selon les experts, ces chiffres impressionnants prouvent que le Vietnam reste une destination d'investissement attractive pour les entreprises d'IDE. Les afflux croissants d'IDE au Vietnam sont en partie dus à l'orientation à perfectionner les institutions et les politiques et à améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération en matière d'investissement étranger d'ici 2030 dans la résolution 50-NQ/TW du Politburo.



L'Assemblée nationale a également adopté des lois importantes relatives à l'investissement et aux affaires telles que loi d’investissement, loi des entreprises, loi des investissements dans le cadre de la méthode de partenariat public-privé (PPP),…



Les avantages du Vietnam proviennent également des ALE signés avec des partenaires tels que: Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), Accord de coopération économique régionale globale (RCEP)… et une série d'autres ALE ont ouvert de nouvelles directions de coopération pour le Vietnam.



Ainsi, face à la tendance de la délocalisation des investissements dans le monde, le Vietnam est considéré par les organisations économiques et les grandes entreprises internationales comme une destination attractive, qui intéresse les investisseurs pour sa stabilité sociopolitique, sa macroéconomie, sa position géographique, ses conditions environnementales, ses ressources humaines. ...



L'avantage vient également de l'amélioration continue des infrastructures de ses parcs industriels et de ses zones économiques. Fin 2020, le Premier ministre a également approuvé 19 zones économiques côtières pour une superficie totale d'environ 871.000 ha... -CPV/VNA