Le vice-ministre vietnamien de la Science et de la Technologie, Nguyen Hoang Giang, (4e à gauche) lors de la 64e session de l'Assemblée générale de l'OMPI, tenue à Genève. Photo : VNA

Genève, 12 juillet (VNA) - Le Vietnam continuera de coopérer avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur la stratégie de développement d'un écosystème mondial de la propriété intellectuelle inclusif, équilibré et efficace qui promeut l'innovation et la créativité de tous.



C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre vietnamien de la Science et de la Technologie, Nguyen Hoang Giang, lors de la 64e session de l'Assemblée générale de l'OMPI, tenue à Genève, en Suisse, dans le cadre de ses activités, du 10 au 13 juillet, dans ce pays européen.



Pour résoudre ces défis, il est nécessaire de continuer à promouvoir la coopération multilatérale et la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies, en plus d'encourager le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la créativité, où la propriété intellectuelle devient un outil clé, a souligné Nguyen Hoang Giang.



Il s'est félicité des initiatives de l'OMPI visant à soutenir les pays membres, en particulier celles visant des sujets prioritaires tels que les petites et moyennes entreprises, les femmes et les jeunes, dans l'utilisation et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle en tant qu'outil pour promouvoir la croissance économique, attirer les investissements, créer des emplois et améliorer la vie des communautés.



Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré le directeur général de l'OMPI, Daren Tang, avec qui il a souligné l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et cette organisation ces dernières années, et a réaffirmé l'attention particulière du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam vis-à-vis de la science, de la technologie, de l’innovation et de la créativité.



A cette occasion, il a réitéré l'invitation au directeur général de l'OMPI d'effectuer une visite officielle au Vietnam l'année prochaine, et a assisté à la signature d'un accord de coopération entre cette entité internationale et l'Office vietnamien de la propriété intellectuelle en matière de formation, d'étude, de soutien et de consultation en vue d’améliorer les compétences des experts, des entreprises et des fonctionnaires dans ce domaine.



Dans le cadre de ses activités dans ce pays européen, la mission vietnamienne a également eu une réunion avec des représentants de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales basées à Genève.- VNA