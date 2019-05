Photo: VGP



Hanoï(VNA) - Une route à partir de déchets plastiques recyclés sera bientôt construite dans le complexe des zones industrielles DEEP C, dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord).

Il s’agira du premier projet de ce genre lancé au Vietnam. Il vise à réduire la montagne de déchets plastiques et protéger l’environnement. Le maître d’ouvrage est la SARL Dow Chemical Vietnam – unité de la société américaine Dow Chemical – et DEEP C.

Cette route, longue d’un kilomètre, nécessitera près de 4 tonnes de déchets plastiques. Son achèvement est prévu en septembre prochain. Elle sera examinée par des experts de l’Université maritime du Vietnam, avant d’en construire de nouvelles dans l’ensemble du complexe DEEP C.

L’utilisation de plastique recyclé dans la construction de routes est déjà réalisée dans de nombreux pays de par le monde. Dow Chemical en a construit plus de 90 km, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et aux Etats-Unis. –CPV/VNA