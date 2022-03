La réunion entre des représentants de l’Assemblée nationale du Vietnam et ceux du Parlement européen sur la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) Vu Hai Ha, à la tête d’une délégation de l’AN du Vietnam, a assisté à une réunion tenue en ligne entre des représentants de l’AN du Vietnam et ceux du Parlement européen (PE) sur la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) (EVFTA).

Il s'agit de la deuxième rencontre entre les représentants de l’AN du Vietnam et du PE en la matière.

S'exprimant lors de la réunion, Vu Hai Ha a affirmé que le Vietnam considérait toujours l'Union européenne comme l'un des partenaires les plus importants.

Il a souligné que la coopération économique était un point positif dans les relations entre les deux parties. Depuis l'entrée en vigueur de l’EVFTA le 1er août 2020, le commerce bilatéral a rapidement augmenté pour atteindre 57 milliards de dollars en 2021.

Les deux parties se sont étroitement coordonnées pour mettre en œuvre efficacement l’EVFTA et résoudre certaines divergences par le biais des dialogues et de réunions régulières entre des comités. Les deux parties ont tenu la première réunion du Comité du commerce pour mettre en œuvre l'EVFTA (juillet 2021) ; la première réunion du Comité du commerce et du développement durable pour mettre en œuvre le chapitre 13 de l'EVFTA (novembre 2021).



Afin de mettre en œuvre l'accord plus efficacement dans un avenir proche, Vu Hai Ha a demandé au PE et à l’UE de fournir un soutien technique et des ressources aux agences et organisations vietnamiennes pour appliquer efficacement l'EVFTA. Il a suggéré que l’UE retire prochainement le « carton jaune » INN (contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) imposé sur les produits aquatiques pêchés par le Vietnam afin de promouvoir les exportations bilatérales. Il a proposé une étude pilote permettant aux exportateurs vietnamiens d'auto-certifier l'origine des produits car l’EVFTA n'avait pas encore fixé le délai précis pour appliquer ce mécanisme ; un soutien pour accélérer la formation et le développement des ressources humaines du Vietnam, en particulier des ressources humaines de haute qualité.

Lors de la réunion, les membres du PE ont hautement apprécié les progrès positifs que les deux parties ont réalisés dans la mise en œuvre de l’EVFTA au cours des dernières années. Il a hautement apprécié le mécanisme d'échange et de dialogue entre l’AN du Vietnam et le PE pour promouvoir la mise en œuvre de l'accord. -VNA