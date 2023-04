Hanoï, 4 avril (VNA) – Le Vietnam considère la Banque mondiale comme un partenaire de développement de premier plan, a déclaré le vice-Premier ministre Tran Luu Quang lors de sa réception pour la directrice nationale de la Banque mondiale ( BM ) au Vietnam, Carolyn Turk, le 4 avril à Hanoï.Tran Luu Quang a apprécié le soutien de la BM au Vietnam par le biais de prêts préférentiels s'élevant à 25 milliards de dollars à ce jour, ainsi que d'une assistance technique et de conseils politiques, qui ont positivement contribué au développement socio-économique du Vietnam depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui.Il a également apprécié le rôle de Carolyn Turk en tant que directrice nationale dans ses contributions aux grands programmes et projets financés par la Banque mondiale qui ont contribué à créer une impulsion de croissance pour les localités du Vietnam.Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a exprimé l'espoir de développer davantage le partenariat Vietnam-BM à l'avenir, et a affirmé que les ministères et secteurs vietnamiens se coordonneront activement avec la BM dans l'élaboration du cadre de partenariat pays (CPF) pour 2023-2027.Pour sa part, Carolyn Turk a affirmé que la Banque mondiale continuera d'accompagner le gouvernement vietnamien dans la prochaine phase de développement, de travailler avec le Vietnam à l'élaboration du rapport Vietnam 2045 et d'aider le Vietnam à réaliser ses objectifs de développement.- VNA