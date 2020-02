Hanoï, 11 février (VNA) - Le Vietnam a confirmé la 15e personne contaminée au nouveau coronavirus (nCoV), selon le ministère de la Santé.

C’est un bébé de trois mois de la commune de Quat Luu, district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc au Nord. Elle est une proche d’une personne testée positive au coronavirus qui fait partie d’un groupe de huit personnes venues du foyer épidémique à Wuhan en Chine. La personne a été guérie et est déjà sortie de l’hôpital le 10 février.

A présent, la petite patiente et sa mère sont toutes isolées dans le poste médial de Quang Ha, district de Binh Xuyen. Un test de dépistage du coronavirus a été effectué pour la mère. Les résultats sont attendus.

Alors, le Vietnam a détecté 15 cas du nCoV: deux Chinois (un père et son fils), six citoyens vietnamiens revenus de Wuhan, un citoyen américain, six Vietnamiens ayant des contacts avec des patients infectés. Six personnes ont été guéries.

Le 1er janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait signé une décision sur la déclaration de l’épidémie de coronavirus au Vietnam.

Au 11 février, le nCoV, qui est apparue dans la ville du Wuhan en Chine, a fait 1.016 morts en Chine continentale et deux autres à Hong Kong (Chine) et aux Philippines. 43.098 cas de contamination ont été recensés dans le monde. - VNA