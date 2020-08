Presque les nouveaux cas d'infection au COVID-19 sont des patients et des proches de patients de l'hôpital de Da Nang. (Photo: VNA)

Hanoï, 1er août (VNA) - Le Vietnam a signalé 12 autres cas positifs pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 le 1er août au matin, selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Les nouvelles infections transmises localement portent à 558 le nombre total de cas de COVID-19 dans tout le pays.Tous les nouveaux cas, dont huit hommes et quatre femmes, ont été enregistrés dans la ville centrale de Da Nang.Trois des nouveaux cas sont des patients de l'hôpital de Da Nang. L'une est une femme de 72 ans traitée au département de médecine interne, de neurologie et d'ophtalmologie et les autres sont des hommes âgés de 25 et 33 ans.Huit autres cas sont soit des proches de patients traités à l'hôpital de Da Nang, soit sont entrés en contact étroit avec les cas positifs, dont un garçon de deux ans qui était en contact avec le patient 509.Un autre patient est un homme de 29 ans de Hoa Phuoc, district de Hoa Vang, ville de Da Nang. On ne sait pas s'il a des liens avec l'hôpital et ses antécédents font l'objet d'une enquête.Sur les 558 patients confirmés à ce jour, 302 sont des cas importés et 116 autres liés à l'épidémie dans la ville centrale de Da Nang depuis le 25 juillet.Selon le sous-comité de traitement du comité de pilotage, 373 cas se sont complètement rétablis et 183 autres sont traités dans des établissements médicaux du pays, dont six ont été testés négatifs pour le virus une fois et huit négatifs au moins deux fois. Le 31 juillet, le pays a signalé ses deux premiers décès liés au COVID-19.91 462 personnes qui ont eu des contacts étroits avec des patients atteints de COVID-19 ou qui sont entrées de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 953 dans les hôpitaux, 18 063 dans des installations de quarantaine concentrées et 72 446 à domicile. -VNA