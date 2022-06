Hanoi (VNA) - Le Vietnam s'est fixé pour objectif d'avoir 1.000 à 1.200 zones urbaines d'ici 2030, dont 3 à 5 atteingnant les niveaux régional et international.

Photo : journal Doanh Nhan

Selon le plan, le taux d'urbanisation du Vietnam sera de 45 % d'ici 2025, avec environ 950 à 1.000 villes, puis 50 % et 1.000 à 1.200, respectivement, d'ici 2030.

Le pays compte actuellement 862 zones urbaines. Pour atteindre ses objectifs, le pays devra disposer d'au moins 100 nouvelles zones urbaines ces 10 prochaines années.

Les grandes métropoles telles que Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh, Hue, Da Nang, Quy Nhon et Can Tho seront transformées en conurbations pour minimiser la concentration de population, ce qui pourrait conduire à un déséquilibre écologique et à la formation de mégapoles.

Sous l'effet de l'urbanisation, davantage de personnes se déplaceront inévitablement des zones rurales vers les zones urbaines à la recherche d'un emploi, ce qui fera augmenter la demande de logements. La population urbaine du Vietnam est en plein essor depuis 2000. La population totale du pays d'ici 2025 devrait atteindre 99 millions d'habitants.- VNA