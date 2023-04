Le Vietnam compte plus de 7 millions de comptes- titres . Photo: TCDN

Hanoi (VNA) - Selon le Centre dépositaire des titres du Vietnam (VSD), les investisseurs nationaux et étrangers ont enregistré près de 40.000 comptes en mars, portant pour la première fois la taille du compte de trading de l'ensemble du marché à plus de 7,03 millions.

Ce chiffre équivaut à environ 7 % de la population du pays, dépassant largement l'objectif de 5 % d'ici 2025 dans le cadre du programme de restructuration des marchés des valeurs mobilières et des assurances. Toutefois, beaucoup de ces personnes ont ouvert plus d'un compte.



Cependant, le rythme d'ouverture de nouveaux comptes continue de ralentir. Ce mouvement dure depuis juillet 2022, lorsque le VN-Index a dégringolé de 1.500 points à moins de 1.000 points.



Les nouvelles ouvertures en mars ont fortement chuté, atteignant le le plus bas niveau de ces 2 dernières années. C'est également le 6e mois consécutif que le marché n'enregistre pas plus de 100.000 nouveaux comptes.

Pendant ce temps, en période de boom des scores et de la liquidité, et en plus des sociétés de valeurs mobilières émettant constamment des politiques pour attirer de nouveaux investisseurs, le volume d'enregistrement mensuel a fluctué généralement entre 200.00 et 450.000 comptes.



En raison du manque de nouveaux investisseurs et de la prudence des investisseurs participant au marché au cours de la période précédente, la valeur moyenne d'appariement par session à la Bourse de Ho Chi Minh en mars a atteint 7.900 milliards de dollars, en baisse de 7 % par rapport au mois précédent et le niveau le plus bas en un an. -CPV/VNA