Hanoi (VNA) - La superficie des forêts vietnamiennes a atteint 14,6 millions d’hectares en 2019, avec un taux de couverture forestière de 41,89%, en hausse de 117, 925 ha et 0,24% par rapport à 2018, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Les localités ont la responsabilité de planifier et de contrôler l’emploi du foncier sylvicole. Photo : VNA

Sur le total, 10,3 millions d’hectares sont des forêts naturelles tandis que les forêts plantées couvraient 4,3 millions d’hectares, a précisé le ministère.

Le ministère a chargé l’Administration des forêts du Vietnam d’établir une base de données nationale sur les ressources forestières afin de servir la gestion, l’exploitation et l’utilisation des ressources forestières à l’échelle nationale.

Les comités populaires des provinces et des villes ont été chargés de confier aux comités populaires des districts et des communes la gestion publique conformément aux dispositions de la Loi sur la sylviculture et la mise à jour des données pertinentes l’année suivante.

Les localités avec des zones forestières naturelles réduites en 2019 ont été tenues de clarifier les causes de la situation, de prendre des mesures pour récupérer les zones forestières réduites et d’examiner les responsabilités des groupements et des particuliers concernés s’il en est.

En 2019, le secteur sylcicole a enregistré une croissance record de plus de 5% avec les exportations atteignant 11,3 milliards de dollars, en hausse d’environ 20% par rapport à 2018. – VNA