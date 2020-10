Hanoï (VNA) - Le Vietnam a commandé des vaccins anti-COVID-19 à certains partenaires, notamment en Russie et au Royaume-Uni, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors d'une conférence de presse périodique tenue le 15 octobre.

Vaccins anti-COVID Sputnik V. Photo : AFP/VNA

En réponse à une question sur le développement et la production de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam, Lê Thi Thu Hang a noté qu'en plus de la prévention et du contrôle des maladies, le gouvernement avait également accordé une attention particulière et ordonné aux agences compétentes de mener rapidement des recherches pour produire des vaccins dans le pays.Le pays a également renforcé la coordination avec les producteurs et fournisseurs de vaccins prestigieux du monde entier, afin de sécuriser les vaccins anti-COVID-19 dès que possible, a-t-elle déclaré, ajoutant que le Vietnam avait également adopté des politiques et des réglementations afin que la réception, le transport, la conservation, la distribution et l'utilisation des vaccins est effectuée rapidement une fois qu'ils sont disponibles.Selon le ministère vietnamien de la Santé, le pays a commandé des vaccins à des partenaires en Russie et au Royaume-Uni.L'approvisionnement en vaccins dépend de l'avancement des tests cliniques et le Vietnam a maintenu des contacts étroits avec ses partenaires pour se tenir au courant de la situation, selon la porte parole Lê Thi Thu Hang.Elle a ajouté que le Vietnam souhaite disposer prochainement de vaccins, de médicaments et de schémas thérapeutiques contre le COVID -19, afin de contenir et d'éradiquer la dangereuse pandémie.- VNA