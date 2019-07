Photo d'illustration (Source: VNA)



Hanoi, 4 juillet (VNA) - Les agences vietnamiennes continueront de coordonner leurs efforts avec celles des États-Unis afin de protéger les droits et avantages légitimes des entreprises conformément aux réglementations et accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et de prévenir la fraude commerciale et la fraude d’origine.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a fait cette déclaration en réponse à la question de journalistes sur l’imposition par les États-Unis de droits de douane élevés sur les produits en acier importés du Vietnam lors d’une conférence de presse tenue le 4 juillet à Hanoi.



Elle a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce avait averti les entreprises nationales que les agences d'enquêtes des pays importateurs, y compris les États-Unis, pourraient modifier la réglementation et établir des exigences plus strictes lors des enquêtes de sauvegarde commerciale.



L'objectif était d'aider les entreprises nationales à élaborer des stratégies commerciales appropriées, en particulier pour passer à l'utilisation de matières premières nationales ou d'autres sources, a déclaré Mme Le Thi Thu Hang.



Concernant la question sur les attaques des rebelles houthis au Yémen contre l’Arabie saoudite, la porte-parole Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam s'opposait à toute action visant à compromettre la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.



Le Vietnam appelle les efforts des parties liées à résoudre les différends par le biais de dialogues pacifiques fondés sur le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de mettre rapidement fin à la violence et de rétablir la paix et la stabilité dans la région, a déclaré la porte-parole.



Pendant ce temps, commentant l'appui international à la recherche et au sauvetage du navire de pêche vietnamien, Mme Le Thi Thu Hang a déclaré que, selon le Comité national de réponse aux incidents et aux catastrophes

naturelles, la recherche et le sauvetage, à 13h05 le 28 juin 2019, le bateau de pêche immatriculé NA 95899 TS, avec à son bord 19 pêcheurs vietnamiens, était en détresse.



Le 29 juin, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a envoyé une note diplomatique à l'ambassade de Chine à Hanoi afin de demander à la partie chinoise une aide d'urgence et une coordination avec le Vietnam afin de rechercher et de sauver les pêcheurs disparus.



La partie chinoise a envoyé huit navires et deux hélicoptères en coordination avec la partie vietnamienne afin de rechercher et de sauver les victimes, a-t-elle dit, ajoutant que jusqu'à présent, neuf pêcheurs ont été sauvés, un cadavre a été retrouvé et neuf autres portés disparus.



Le ministère des Affaires étrangères continuera de travailler en étroite collaboration avec les agences concernées pour retrouver rapidement les victimes disparues, a ajouté la porte-parole Le Thi Thu Hang. -VNA