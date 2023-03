Le port sec de Thanaleng au Laos. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En janvier, le Vietnam était classé au 3e rang des marchés à l'export du Laos avec une valeur totale d'environ 65 millions de dollars, derrière la Chine (156 millions de dollars) et la Thaïlande (128 millions de dollars).De même, le Vietnam était également classé au 3e rang parmi les pays où le Laos importait le plus avec une valeur totale d'environ 21 millions de dollars, derrière la Thaïlande (255 millions de dollars) et la Chine (121 millions de dollars).En janvier dernier, le Laos a enregistré un commerce extérieur de 935 millions de dollars, dont 461 millions de dollars à l’export et 474 millions à l’import.-VNA