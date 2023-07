Tourisme Infographic Hôi An et Hô Chi Minh-Ville parmi les 15 villes préférées d’Asie en 2023 Travel+Leisure vient d'annoncer les catégories des "World's Best Awards" en 2023. Hôi An et Hô Chi Minh-Ville sont les deux destinations vietnamiennes figurant sur la liste des gagnants des World’s Best Awards 2023 en tant que villes préférées d’Asie, votées par les lecteurs de Travel+Leisure.

Tourisme Infographic Le Vietnam possède trois sites les plus appréciés en Asie du Sud-Est La baie d'Ha Long, Hoi An et Phong Nha-Ke Bang au Vietnam ont été classés dans la liste des 16 merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus appréciées en Asie du Sud-Est par le magazine de voyage britannique Wanderlust.

Tourisme Infographic Le pont d’Or sur la liste des 10 ponts les plus emblématiques du monde Le magazine indien Luxebook a choisi les ponts les plus emblématiques du monde, comme destinations touristiques à ne pas manquer. Le pont d'Or de Da Nang, situé dans le centre du Vietnam, figure également sur cette liste.