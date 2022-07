Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés au 2e semestre, avec des efforts de transformation numérique, de gouvernance et d'écologisation, le secteur du textile-habillement du Vietnam s'efforce d'atteindre environ 43 milliards de dollars d'exportations en 2022.

Lors d'une conférence de presse sur les activités de ce secteur tenue le 21 juillet, Vu Duc Giang, président de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS), a souligné que 2022 était l’année où les entreprises du secteur du textile-habillement se rétablissaient progressivement après deux ans gravement touchés par la pandémie de COVID-19.

Photo: VNA

Selon les données officielles, la valeur des exportations de textile-habillement a atteint environ 22,3 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2022, en hausse de 17,7% sur un an, a-t-il précisé.

Alors que les importations de matières premières de textile-habillement ont été estimées à 13,4 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 9,8% par rapport à la même période de 2021, a-t-il ajouté.

Par conséquent, le secteur de textile-habillement a réalisé un excédent commercial de 8,86 milliards de dollars, grâce aux efforts des entreprises de confection dans un contexte où l'économie mondiale est toujours confrontée à de nombreuses difficultés.

Cependant, ce secteur fait face à de nombreux risques et défis dans les temps à venir, en particulier l'émergence de nouveaux variants de COVID-19 et l'application stricte des mesures de prévention des épidémies sur les principaux marchés tels que la Chine et le Japon,...

Malgré les difficultés, les ventes de textiles-habillement du Vietnam à l'étranger devraient atteindre de 20 à 21 milliards de dollars au 2e semestre, a-t-il déclaré.

Pour atteindre l'objectif 2022, les entreprises doivent s'adapter rapidement pour restructurer les marchés à l'export afin de ne pas trop dépendre de quelques-uns et changer d'équipes technologiques afin de répondre aux exigences des pays importateurs, notamment la réglementation sur les produits de textile-habillement recyclés en Union européenne.-VNA